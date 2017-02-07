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Tunceli'de FETÖ operasyonu

Tunceli'de Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir jandarma teğmen, bir jandarma astsubay ve bir polis memurunun tutuklandığı bildirildi.

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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan bir jandarma teğmen, bir jandarma astsubay ve bir polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

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