Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir kişiye ait aracı alarak kaçan terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröriste ait M16 tüfek, el telsizi, el dürbünü ve el bombası ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Pülümür ilçesi kırsalında bir kişinin aracını gasbederek, kaçan teröristin olduğu ihbarı alınması üzerine güvenlik güçlerince bölgeye İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yönlendirilerek, Pülümür ilçe kırsalında operasyon başlatıldı.

Bölgede yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin bulunduğu araçta, teröriste ait M16 tüfek, el telsizi, el dürbünü ve el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

Açıklamada, kentte, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşinin organlarına son bakışı yürekleri dağladı

Eşinin organlarına son bakışı yürekleri dağladı

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

Doğal antidepresanlar

Doğal antidepresanlar

Toyota KP30 yeniden yollarda

Toyota KP30 yeniden yollarda

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA