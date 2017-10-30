Tunceli'de bulunan yaban keçisi yavrusu tedavi altına alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde hasta bir yaban keçisi tedavi altına alındı.

İlçedeki Aşağı Çanakçı köyü sakinlerince arazide baygın halde bulunan yaban keçisi yavrusu, köye giden görevlilerce alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne getirildi.

Keçi yavrusu, muayenesinde hasta olduğu anlaşılınca tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5,5 aylık keçiye veteriner hekim kontrolünde gerekli tetkiklerin yapıldığını anlattı.

Gürsönmez, "Göz bölgesinde bir problem var. Daha önce de benzer bir vakaya rastladık, o vakadaki yaban keçisine uygulanan tedaviyi buna da uygulayacağız. Onun tedavisini başarıyla tamamladıysak bunu da başarıyla tedavi edip sağlığına kavuşturacağız." dedi.

Gürsönmez, keçi yavrusunun tedavisinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirterek, tedavi sonrası bulunduğu bölgeye bırakılacağını söyledi.

Kentte, son 6 yıldır kurumlarına getirilen 109 yabani hayvandan 76'sının tedavi edilip doğaya bırakıldığını ifade eden Gürsönmez, 33'nün de farklı rehabilitasyon merkezleri ile hayvan hastanelerine sevk edilerek tedavi edilmesinin sağlandığını sözlerine ekledi.