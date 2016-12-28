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Tunceli'de çıkan çatışmada, bir asker yaralandı

Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte PKK'lı teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

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