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Tunceli'de çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir sığınakta çok sayıda şarjör ile yaşam, gıda ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

  • İHA
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 4 adet M-16 boş şarjörü, 1 adet kalaşnikof boş şarjörü, 2 adet sırt çantası, 5 adet boş mühimmat kutusu, 1 adet güneş paneli, 1 adet akü, 7 çift mekap ayakkabı, 1 çift bayan spor ayakkabı, 2 adet 12 kilogramlık dolu tüp, 1 adet piknik tüpü, 2 adet naylon branda, 50 m. naylon branda, 2 adet odun sobası, 9 adet soba borusu, 7 adet EYP yapımında kullanılan çelik boru 30 metre su borusu, 1 adet ekmek sacı, 1 adet tencere, çok miktarda konserve, tıbbi, yaşam, banyo ve temizlik malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
 
Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

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