Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de EYP patladı, 1 uzman çavuş yaralandı

Tunceli'nin Çemizgezek ilçesinde askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çemizgezek ve Hozat ilçeleri arasınaki Aliboğazı Vadisi'nde terör örgütleri TKPML, TİKKO, MLKP ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.
 
Patlamanın ardından, Hozat 51'inci Komando Tugayı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı büynesindeki özel birlikler bölgeye sevk edildi. 
 
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA