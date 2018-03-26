Tunceli'de FETÖ'nün asker ve polis yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı FETÖ/PDY'nin jandarma ve polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polis gözaltına alındı.