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Tunceli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı

Tunceli'de terör örgütüne erzak götüren bir işbirlikçi kurye, çıkan çatışmada iki ateş arasında kalarak öldü.

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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesi kırsalında 17 Ekim'de operasyon başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bir grup terör örgütü mensubunun erzak temin ederken görülmesi üzerine güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma yaşanmıştır. Çıkan çatışmada teröristlere malzeme temin eden bir iş birlikçi kurye, iki ateş arasında kalarak hayatını kaybetmiş, bir iş birlikçi kurye ve 2 terörist olay yerinden kaçmıştır."

Açıklamada, operasyonda, 3 büyük tüp, 100 büyük pil, 12 kar beresi, 6 silah yağı, testere, 10 ayakkabı, 12 çakmak gazı, 5 tıraş makinesi, DVD oynatıcı, 10 kilogram pekmez, 25 kilogram sıvı yağ, 204 paket bisküvi, 250 kilogram un, 20 kilo tütün, 25 kilogram tulup peyniri, 150 kilogram şeker, 16 kilogram zeytin, 8 kilogram reçel, 9 kilogram tahin, 40 paket makarna, 48 konserve, 24 koli bandı, 150 hazır çorba, 2 rulo ip ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

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