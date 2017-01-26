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Tunceli’de hamile ve engelli personele kar izni

Tunceli Valiliği devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

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Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz genelin devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Tunceli Merkez ve tüm ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller 27.01.2017 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

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