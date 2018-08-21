Tunceli'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Dilek köyü yakınlarında meydana geldi. Ovacık ilçesinden Tunceli il merkezi yönüne gelen Ali Güçlü yönetimindeki 34 GY 1828 otomobil, Mehmet Demir yönetimindeki 34 HC 9329 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, Lütfiye Demir olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tunceli-Ovacık Karayolu kaza sonrası yaklaşık 1.5 saat çift yönlü trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasını tamamlaması ve kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinden sonra karayolu ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.