Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Tunceli-Ovacık Karayolu'nda hatalı sollama sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada Lütfiye Demir (61) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Dilek köyü yakınlarında meydana geldi. Ovacık ilçesinden Tunceli il merkezi yönüne gelen Ali Güçlü yönetimindeki 34 GY 1828 otomobil, Mehmet Demir yönetimindeki 34 HC 9329 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, Lütfiye Demir olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
Tunceli-Ovacık Karayolu kaza sonrası yaklaşık 1.5 saat çift yönlü trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasını tamamlaması ve kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinden sonra karayolu ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA