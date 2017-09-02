Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

Dün akşam F-16'larla düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede bugün de silahlı İHA'lar 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine operasyonun devamında Tunceli-Pülümür ilçemiz-Uzuntarla köyü kırsalında silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bugün de 3 terörist etkisiz hale getirilmiş ve silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir" denildi.
 
Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerininde operasyona devam ettiği bildirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA