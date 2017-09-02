Tunceli'de hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine operasyonun devamında Tunceli-Pülümür ilçemiz-Uzuntarla köyü kırsalında silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bugün de 3 terörist etkisiz hale getirilmiş ve silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir" denildi.

Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerininde operasyona devam ettiği bildirildi.