Tunceli'de hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü
Dün akşam F-16'larla düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede bugün de silahlı İHA'lar 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
- İHA
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine operasyonun devamında Tunceli-Pülümür ilçemiz-Uzuntarla köyü kırsalında silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bugün de 3 terörist etkisiz hale getirilmiş ve silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir" denildi.
Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerininde operasyona devam ettiği bildirildi.
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