Tunceli'de jandarmaya FETÖ operasyonu
Tunceli'de FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklandı
- AA
Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklandı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda incelemelerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." bilgisi verildi.
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