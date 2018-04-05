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Tunceli'de kırmızı listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 'Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları  kapsamında 7  terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha  sorumlusu Panzer Kemal kod adlı  `Medeni Sayılgan´ olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar  kararlılıkla devam etmektedir.' 

  • DHA
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