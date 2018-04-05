Tunceli'de kırmızı listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 'Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı `Medeni Sayılgan´ olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'
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