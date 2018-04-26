Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de M-16 silah, mayın ve güçlendirilmiş 3 adet EYP ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet M-16, 2 adet mayın, 3 adet amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirilerek imha edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nazımiye ve merkez kırsalında Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 1 adet dolu şarjör, 30 adet M-16 mühimmatı, 2 adet topuk koparan mayın, 3 adet EYP (210 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş), 1 adet el telsizi, 110 metre kablo, 1 adet basma düzeneği, 2 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 adet mayın ve 3 adet EYP bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.
 
Valilik ayrıca, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA