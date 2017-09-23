Tunceli’de odun toplamaya giden şahıs öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ne bağlı Yaylagünü Köyü’nde ormanlık alanda odun toplamaya giden Rıza Örük’ten (58) haber alınamaması üzerine yakınları aramaya çıktı. Ormanlık alanda yapılan aramada Rıza Örük’ün ateşli silahla vurularak öldürülmüş haldeki cesedi bulundu. Örük’ün cenazesi, Ovacık Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın faili veya faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.