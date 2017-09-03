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Tunceli'de öldürülen 5 teröristin kullandığı 9 sığınak bulundu

Tunceli'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arama tarama yapan güvenlik güçleri, 2'si aldatma kullanılan 9 sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

  • İHA
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Tunceli'de dün sabah ve önceki akşam  güvenlik güçlerinin istihbarat çalışması sonrası merkeze bağlı Uzuntarla köyü  kırsalında terör örgütü PKK'lı terörist grup belirlenmişti.  Bunun üzerine Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatılmış,karadan Jandarma Komando ile Özel Hareket timleri, havadan ise F-16 ve Silahlı İHA'larla operasyon düzenlenmişti.  F-16 ile yapılan operasyonda 5, sabah Silahlı İHA ile yapılan operasyonda ise aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu tahmin edilen 3 terörist ölü olarak elegeçirilmişti.
 
3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arama yapan  Jandarma Özel Hareket timleri 2 adet M-16, 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası, 13 adet şarjör, 2 adet telsiz, 4 adet flash disk,1 adet ses kayıt cihazı, 3 adet çanta, bir miktar para ile silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.
 
Savaş uçağı  F-16  ile etkisiz hale getirilen  5 teröristin olduğu bölgede de de askeri timler, arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede yapılan aramada 2'si güvenlik güçlerini aldatmada kullanılan 9 sığına ulaştı. Sığınaklarda ise 2 adet şemsiye, 3 adet tüp,4 adet sırt çantası,2 adet çadır,1'er adet gizleme ağı ile sivil kıyafet, uyku tulumu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirdi.
 
Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak ve yaşam malzemelerinin olay yerine imha edildiği bildirildi.

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