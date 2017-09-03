Tunceli'de öldürülen 8 PKK'lı teröristten birinin gri listede arandığı ortaya çıktı

Tunceli'de dün sabah ve önceki akşam güvenlik güçlerinin istihbarat çalışması sonrası merkeze bağlı Uzuntarla köyü kırsalında terör örgütü PKK'lı terörist grup belirlenmişti. Bunun üzerine Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatılmış,karadan Jandarma Komando ile Özel Hareket timleri, havadan ise F-16 ve Silahlı İHA'larla operasyon düzenlenmişti. F-16 ile yapılan operasyonda 5, sabah Silahlı İHA ile yapılan operasyonda ise aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu tahmin edilen 3 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arama yapan Jandarma Özel Hareket timleri 2 adet M-16, 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası, 13 adet şarjör, 2 adet telsiz, 4 adet flash disk,1 adet ses kayıt cihazı, 3 adet çanta, bir miktar para ile silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Savaş uçağı F-16 ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin olduğu bölgede de de askeri timler, arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede yapılan aramada 2'si güvenlik güçlerini aldatmada kullanılan 9 sığına ulaştı. Sığınaklarda ise 2 adet şemsiye, 3 adet tüp,4 adet sırt çantası,2 adet çadır,1'er adet gizleme ağı ile sivil kıyafet, uyku tulumu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirdi.

Teröristlerden biri il sorumlusu, biri bombacı çıktı

Operasyon da etkisiz hale getirilen 3 teröristle ilgili güvenlik güçleri tarafından kimlik tespiti yapıldı.

Teröristlerden ikisinin örgütte üst düzey sorumlu olduğu belirlendi. "Argeş" kod adlı teröristin Mehmet Emin Özdemir olduğu, örgütün sözde Tunceli Doğu İl Merkezi sorumlusu olduğu, diğer "Kurtay" kod adlı teröristin ise Salman Oğuz olduğu ve örgütte mayın ile el yapımı patlayıcı yapımında en uzmanları olduğu tespit edildi.

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuş

Ölü olarak ele geçirilen terör örgütü PKK'lı Salman Oğuz ve Mehmet Emin Özdemir'in aranan teröristler listesinde gri kategoride olduğu bildirildi. Başlarına 300'er bin lira ödül konulan 2 teröristin Özdemir'in 6 yıldır örgüt içerisinde yer aldığı öğrenildi.

8 teröristin etkisiz hale gerildiğini anımsatan Tunceli Valiliği de yaptığı açıklamada, "Kimlik tespiti çalışmalarında terör arananlar gri listede bulunan sözde Doğu İl Merkez ÖSB Üst Düzey Sorumlusu Argeş kod adlı Mehmet Emin Özdemir ve Üst Düzey Sorumlu EYP/Mayın Uzmanı Kurtay kod adlı Salman Oğuz oldukları tespit edilmiştir" denildi.

VALİLİK: "ARGEÇ" KOD ADLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ