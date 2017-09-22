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Tunceli'de öldürülen teröristin PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından olduğu tespit edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün Nazımiye ilçesi sözde üst düzey sorumlularından 'Yılmaz Amed' kod adlı Bayram Yılmaz olduğu belirlendi.

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Alınan bilgiye göre, 20 Eylül'de Pülümür ilçesi kırsalında bir vatandaşın aracını gasp ederek, kaçan terörist olduğu ihbarı alınması üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

Bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) yönlendirilerek başlatılan operasyonda, ölü olarak ele geçirilen teröristin "Yılmaz Amed" kod adlı Bayram Yılmaz olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne 2015'te katıldığı belirlenen Yılmaz'ın, Nazımiye bölgesinde sözde üst düzey sorumlularından olduğu bildirildi.

Etkisiz hale getirilen Yılmaz'ın üzerinde, M16 piyade tüfeği, el telsizi, dürbün, 2 adet el bombası, 5 adet şarjör ile M16 piyade tüfeğine ait mühimmat ele geçirilmişti.

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