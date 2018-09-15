Tunceli'de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile huzur ortamının devam ettirilmesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi. Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi maksadıyla emniyet ve asayişi sağlamak için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 14 Ağustos 2018 tarihli ve 30 sayılı Cumhurbaşkanlığımız kararı kapsamında 31 ayrı bölge, 1 Temmuz 2019'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."