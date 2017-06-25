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Tunceli’de patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Tunceli’de güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Tunceli’nin Mazgirt ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 25 Haziran 2017 günü ilimiz Mazgirt ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen ’Şehit Uzman Çavuş Yücel Yılmaz -124’ operasyonu kapsamında, teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 1 adet 5 kilo EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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