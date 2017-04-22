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Tunceli'de PKK'nın mayın ve patlayıcı sığınağı bulundu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timleri, Nazimiye İlçesi'ne bağlı Doğantaş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, örgütün el yapımı patlayıcı ve mayın üretimi yaptığı sığınak buldu.

  • DHA
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Nazımiye İlçesi Doğantaş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, teröristlerin mayın ve al yapımı patlayıcı üretimi yaptığı sığınak bulundu. Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca İlimiz Nazımiye ilçesi Doğantaş Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen  operasyon kapsamında; 21 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet büyük tüp içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat (EYP için hazırlanmış), 1 adet küçük tüp içerisinde 20 kilogram amonyum nitrat (EYP için hazırlanmış), 1 adet büyük tüp içerisinde 50 kilogram amonyum nitrat (EYP için hazırlanmış), 5 adet dolu büyük tüp 1000 metre kablo ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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