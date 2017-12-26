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Tunceli'de roketatar ve silah ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda roketatar, uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

  • İHA
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Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık İlçemiz ve İl Merkez Kırsalında yapılan operasyonlarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet G-3 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar,2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,2 adet kalaşnikof şarjörü,120 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet boş şarjör, 9 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 4 adet soba, 1 adet murç,6 adet leşger kıyafeti, 1 adet harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 adet çakmakgazı tüpü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 4 adet battaniye ve 10 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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