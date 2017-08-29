Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist yaralı ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından yaralı ele geçirilen teröristin Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi. Yaralı olarak ele geçirilen 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun CHP 24'üncü Dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü de kaçırdığı ortaya çıktı.

  • İHA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1’i yaralı 3 terörist yakalandı. Yaralı teröriste ilk müdahale Nurhak Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan terörist buradan da Kahramanmaraş’a sevk edildi.
 
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, 2 teröristin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.
 
Yaralanarak tedavi altına altın alınan teröristin ise 2012 yılında Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden 'Azad' kod adlı terörist olduğu öğrenildi.
 
Bölgede jandarma ve özel harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.
 
İşte o terörist 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA