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Tunceli'de şehitlerin cenazeleri enkaz bölgesinden alındı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen 'Sikorsky' tipi polis helikopterinin enkazındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Düşen helikopterle ilgili dün gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Kaza kırım ekibi enkaza ulaşarak çalışmalarını tamamladı.

UMKE ve bölgedeki askeri birlikler tarafından enkazdan çıkarılan şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

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