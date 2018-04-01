Tunceli'de terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Merkez’de, terör örgütü PKK’ya karşı gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmalarda, biri arananlar gri listede yer alan üç terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet el bombası, üç adet telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



(TRTHaber)