Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de terör örgütü PKK operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Tunceli merkez ile Ovacık ilçesi ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nınn dağ kadrosu ile ilişki içinde oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün kent merkezi ile Diyarbakır il merkezi ve Ovacık ilçe merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda gözaltına alındı. 5 şüphelinin Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrinliler: Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar

Afrinliler: Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA