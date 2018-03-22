Tunceli'de terör örgütü PKK operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı Tunceli merkez ile Ovacık ilçesi ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nınn dağ kadrosu ile ilişki içinde oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.