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Tunceli'de çatışma: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Tunceli'den Erzincan'a eylem yapmak için giden ve güvenlik güçleri tarafından farkedilen bir grup PKK'lı ile dün akşam çıkan ve sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, 4 terörist öldürüldü.

  • DHA
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Ovacık İlçesi ile Erzincan'ın Kemah İlçesi arasında kalan Munzur Dağları bölgesinden, eylem yapmak için Erzurum bölgesine geçmek isteyen bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren çatışmada, ilk belirlemelere göre 4 terörist öldürüldü. Çatışma bölgesine havadan ve karadan birlikler sevkedilerek, operasyon alanı genişletildi. Bölgede zaman zaman çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 Kobra tipi taaruz helikopteri de bölge yoğun bombardıman altına aldı.

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