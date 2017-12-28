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Tunceli’de teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Komando timleri tarafından düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 8 sığınak ile 1 mağara bulunarak imha edilirken, çok sayıda tüp, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli Valiliği, Hozat kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik Tunceli ve Elazığ’dan Jandarma Özel Harekat ve Komando timleri tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Hozat 51. Komando Tugay, Tunceli ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hozat kırsalında müşterek olarak icra edilen operasyonda 1 mağara ve 8 sığınak içerisinde 29 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 8 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet jeneratör, 150 metre urgan ip, 1 adet testere, 1adet kazma, 1 adet kürek, 10 metre naylon, 1 adet battaniye, 1 adet mont 1 adet panço, 1 çuval un, muhtelif ilaç malzemesi ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
Öte yandan güvenlik güçleri dünde Pülümür ilçesinde kırsalında teröristlerin kullandığı 23 depo, sığınak ve mağara bulunarak imha edilirken, 4 adet patlayıcı ve çok miktarda kışlık erzak ile yaşam malzemeleri bulunarak imha edilmişti.

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