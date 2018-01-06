Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli Valiliği merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 2 mağaranın imha edildiği bildirilen açıklamada, "Operasyonda tespit edilen 2 adet mağara içerisinde 1 adet el telsizi, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 3 adet leşger kıyafeti, 2 adet sırt çantası, 4 adet uyku tulumu, 70 adet eldiven, 3 adet ayakkabı, 70 adet bere, 160 adet atlet, 20 adet kazak, 100 adet çorap, 70 çift patik, 2 adet battaniye, 4 adet panço, 10 adet puşi, muhtelif tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Balık sipariş etti... Hayatının şokunu yaşadı

Balık sipariş etti... Hayatının şokunu yaşadı

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA