Tunceli'de teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Teröristlerin kıstırıldığı bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.