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Tunceli'de tuzaklanan 3 patlayıcı imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda toprak altına ve bir sığınağa tuzaklanan 3 patlayıcı imha edilirken, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

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Tunceli Valiliği, merkez ve Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık ilçemiz ve il merkez kırsalında yapılan operasyonlarda toprak altına gizlenmiş vaziyette ve sığınak içerisinde 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 adet küçük tüp, 9 adet pil bloğu, 120 litre mazot, 6 metre kablo, 1 adet gece görüş körüğü, 6 top naylon, 2 adet çadır, 5 adet uyku tulumu,3 adet şemsiye, 100 metre hortum, 100 metre dağ ipi, 1 adet büyük yemek kazanı, 3 adet panço, 1 adet elek, 1 adet battaniye,  muhtelif tıbbi ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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