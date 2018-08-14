Tunceli'de vatandaş destekli operasyonlarda 32 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de ekip ruhuyla hareket edip vatandaşların da desteğini alan güvenlik güçlerince son 2 haftada terör örgütlerine yönelik hava destekli operasyonlarda 4'ü üst düzey 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Kentte terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, son 2 haftada eli kanlı PKK'ya peş peşe ağır darbeler vurdu.

Duyarlı vatandaşların sağladığı bilginin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyet istihbarat birimlerinin titiz çalışmasıyla kentte son 2 haftada gerçekleştirilen hava destekli 5 ayrı operasyonda, biri İçişleri Bakanlığının Aranan

Teröristler Listesi'nde "kırmızı", 2'si "turuncu" kategorideki 32 terörist etkisizleştirildi.

Vatandaşların ihbarıyla 30 Temmuz'da Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki PKK'lı 10 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, 6 Ağustos'ta Ovacık ilçesi kırsalında sıcak temas sağladığı 6 terör örgütü TKP/ML-TİKKO mensubunu ölü ele geçirdi.

Güvenlik güçleri, aynı tarihte Nazımiye ilçesi kırsalında bir, 11 Ağustos'ta Pülümür ilçesinde vatandaşın ihbarıyla düzenlenen hava destekli operasyonda da 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Kent kırsalında bugün vatandaşların ihbarıyla eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik hava destekli bir başka operasyonda ise 5 terörist etkisizleştirildi.

Vatandaşın desteği operasyonlarda başarı getirdi

Vatandaştan alınan destekle örgüt mensuplarına yönelik nokta atışı yapan güvenlik güçleri, ölü ele geçirilen teröristlerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Devam eden çalışmalar sonucu 6 Ağustos'ta Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 6 örgüt mensubundan 2'sinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan TKP/ML-TİKKO bölge sorumlusu "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, diğerinin ise aynı örgütün sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer olduğu belirlendi.

Pülümür'de 11 Ağustos'ta ölü ele geçirilen 10 PKK'lı teröristten birinin 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanması içerisindeki ve İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban, bir diğerinin de örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu tespit edildi.

Teröristlerin suç dosyaları kabarık

Bu teröristlerden Çoban'ın pek çok eyleme bizzat katıldığı ve planladığı saptandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında hakkında 12 suç dosyası bulunan Çoban'ın katıldığı eylemler şöyle:

"Tunceli/Mazgirt Darıkent nahiyesinde 1994'te 6 öğretmenin şehit edilmesi, 2 sağlık memurunun kaçırılması, Mayıs 1999'da Tunceli/Çemişgezek Ulukale köyünde 2 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1999'un yaz aylarında Tunceli/Ovacık karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesilmesi, 7 Aralık 2009'da Tokat/Reşadiye Sazak köyünde 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 31 Mayıs 2010'da Tunceli/Merkez Batman Tepesi'ne çıkan zıhlı araçlar ve polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmesi."

Terörist Çoban'ın bu eylemlerin yanı sıra Ovacık ilçesinde 2012'de Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edildiği saldırının talimatını da verdiği belirtildi.

Ovacık'ta ölü olarak ele geçirilen terörist Tezer'in de Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında 2 jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı saptandı.

Eylem hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda etkisizleştirilen teröristlerden Çoban ile Laçin'in bölgede sansasyonel eylem planlamak için bir araya geldikleri belirlendi. Pülümür kırsalında 30 Temmuz'daki bir başka operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristin de

Tunceli-Pülümür karayoluna el yapımı patlayıcı yerleştirme, adam kaçırma ve araç yakma eylemi planladıklarını tespit edildi.

Bu operasyonlarda teröristlerle çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

"Terörle mücadeledeki başarı ekip ruhuyla elde edildi"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de başarılı şekilde devam eden operasyonlarda terör örgütlerine ağır darbe vurulduğunu söyledi.

Terörle mücadelenin kararlı şekilde devam edeceğini vurgulayan Sonel, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele bir ekip işidir. Bizim son derece başarılı ve uyum içinde çalışan ekibimiz var. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için askerimiz, polisimiz ve MİT Bölge Müdürlüğümüz canla başla, özveriyle çalışıyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bugün eğer terör örgütlerine ağır darbeler peş peşe vuruluyorsa bu başarı ekip çalışmasıyla, ruhuyla elde edildi. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum ve başarılarının daim olmasını diliyorum."

Sonel, başarılı operasyonlarda vatandaşın da büyük katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Operasyonlarımıza katkı yapan duyarlı vatandaşlarımıza, her konuda bizlere destek sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya Tunceli halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.