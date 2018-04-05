Tunceli'deki operasyonda yeni gelişme Tunceli'nün Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri 4 milyon ödüllü 'Kırmızı' listede olduğu belirlenmesinin ardından 2 'si de 300 bin lira ödüllü gri liste de çıktı.