Tunceli'deki operasyonda yeni gelişme

Tunceli'nün Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri 4 milyon ödüllü 'Kırmızı' listede olduğu belirlenmesinin ardından 2 'si de 300 bin lira ödüllü gri liste de çıktı.
Tunceli'nün Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri 4 milyon ödüllü "Kırmızı" listede olduğu belirlenmesinin ardından 2 'si de 300 bin lira ödüllü gri liste de çıktı.
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