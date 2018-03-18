Tunceli'deki terör operasyonunda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı
Tunceli'de terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
- AA
Tunceli'de terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütleri PKK ve TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
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