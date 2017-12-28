Tunceli'deki terör operasyonunda patlayıcı düzenek ele geçirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütünce kullanılan sığınak, depo ve mağaralarda, 4 patlayıcı düzeneği ve çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Pülümür ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Teröristlerce kullanılan 9 sığınak, 12 depo ve 2 mağarayı tespit eden güvenlik güçleri, yaptıkları aramalarda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogram amonyum nitrat, 202 pil, 33 mutfak tüpü ve 160 metre kablonun yanı sıra bir el bombası mandalı, 3 takım kar elbisesi, 4 örgüt kıyafeti, 40 çift ayakkabı, 30 kilogram bulgur, 10 kilogram zeytin, 160 metre kablo, dürbün, kumaş, güneş paneli, sırt çantası, el çantası, batarya, şemsiye, akü, gaz lambası ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Kentte teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.