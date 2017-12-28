Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'deki terör operasyonunda patlayıcı düzenek ele geçirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütünce kullanılan 9 sığınak, 12 depo ve 2 mağarada 4 patlayıcı düzeneği ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütünce kullanılan sığınak, depo ve mağaralarda, 4 patlayıcı düzeneği ve çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Pülümür ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Teröristlerce kullanılan 9 sığınak, 12 depo ve 2 mağarayı tespit eden güvenlik güçleri, yaptıkları aramalarda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogram amonyum nitrat, 202 pil, 33 mutfak tüpü ve 160 metre kablonun yanı sıra bir el bombası mandalı, 3 takım kar elbisesi, 4 örgüt kıyafeti, 40 çift ayakkabı, 30 kilogram bulgur, 10 kilogram zeytin, 160 metre kablo, dürbün, kumaş, güneş paneli, sırt çantası, el çantası, batarya, şemsiye, akü, gaz lambası ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Kentte teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

Böyle yaratık görülmedi

Böyle yaratık görülmedi

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA