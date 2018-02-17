Tunceli'deki terör propagandası operasyonunda 2 tutuklama

Kentte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde teröristlere yönelik yürüttüğü harekata ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin polis ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Tunceli Adliyesine getirilen zanlılardan 2'si savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlılar, il merkezi, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.