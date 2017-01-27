Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli-Elazığ yolunda minibüs devrildi:10 yaralı

Tunceli-Elazığ yolunda kar nedeniyle yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Tunceli’nin Pertek ilçesi Beydami Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ arası yolcu taşıyan Hakan D. idaresindeki 62 AK 691 plakalı minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Tunceli İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

 

 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cü hakimin ilk görüntüsü

FETÖ'cü hakimin ilk görüntüsü

Karnından çıkan şoke etti

Karnından çıkan şoke etti

Kuzey Avrupa’nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı

Kuzey Avrupa’nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA