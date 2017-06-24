İkizdere Tüneli'nde zincirleme kaza: 10 yaralı
KARABÜK´ün Yenice İlçesi´nde tünel içinde kontrolden çıkan otomobil, karşıdan gelen TIR'a yandan çarpıp savrularak arkasından gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
- AA
Kaza, saat 14.00 sıralarında Karabük-Zonguldak karayolu´nun İkizdere Tüneli´nde meydana geldi. Karabük yönüne giden Ümit Avcı yönetimindeki 06 DH 6205 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Emrah Yağcı yönetimindeki 67 ZG 775 plakalı TIR´a yandan çarptıktan sonra savrularak arkasından gelen Aykut İncebacak yönetimindeki 78 AF 288 plakalı kamyonetle çarpıştı. TIR sürücüsünün yaralanmadığı kazada diğer sürücüler ile birlikte, Ayşe İncebacak, 3 yaşındaki Nisa Nur İncebacak, Ayşe Avcı, 9 yaşındaki Emirhan Avcı, Fatma Kesgin, 3 yaşındaki Kerem Kesgin, 1 yaşındaki Serra Nur Kesgin ile Sezer Arslan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.