Tunus'tan THY'ye "en iyi hava yolu" ödülü
Türk Hava Yolları (THY) Tunus'ta bir turizm acentesinin düzenlediği organizasyonda 'en iyi yabancı hava yolu' seçildi.
- AA
Tunus'ta bir seyahat acentesi tarafından 12.'si gerçekleştirilen "Altın Seyahat Turizm Ödülleri" hafta sonu düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
"En iyi otel, en iyi seyahat sitesi, en iyi restoran" gibi 12 farklı dalda verilen ödüllerde, THY, Tunusluların oylarıyla "yılın en iyi yabancı hava yolu şirketi" ödülünü kazandı.
Törende Türk Hava Yolları adına ödülü THY Tunus Genel Müdürü Okan Uluocak aldı.
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