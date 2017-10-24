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TÜPRAŞ İzmir rafinerisindeki patlamadaya ilişkin tutuklama

TÜPRAŞ'ın İzmir rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunun ardından yeniden gözaltına alınan rafinerinin saha sorumlularından işletme başmühendisi Mehmet Emin Tuna tutuklandı.

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Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı beşe yükseldi

Alınan bilgiye göre, 4 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti olayla ilgili çalışmasını tamamladı.

Patlamayla ilgili "ağır sorumluluk" olduğunun tespitinin yapıldığı raporun Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmasının ardından, daha önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TÜPRAŞ'ın bakım işlerinden sorumlu işletme başmühendisi Tuna yeniden gözaltına alındı.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mehmet Emin Tuna, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı beşe yükseldi.

- Olay

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim'de bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklanmış, başmühendis Mehmet Emin Tuna, işletme mühendisi Burak K, işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Derinleştirilen soruşturmada 17 Ekim'de taşeron firma Beka Projenin iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ'ın saha sorumlularından 2 şüpheli daha gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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