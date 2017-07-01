Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kısa süreli bir parlama meydana geldi
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlamanın ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldığı bildirildi.
- AA
Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 16.15'te bakım çalışmaları süren İzmit Rafinerisi Kükürt Ünitesi silosunda bakım sırasında taşıyıcı bantta parlama meydana geldiği belirtildi.
Kısa süreli parlamanın, teknik emniyet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldığı ifade edildi.
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