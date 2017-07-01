Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kısa süreli bir parlama meydana geldi

Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlamanın ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 16.15'te bakım çalışmaları süren İzmit Rafinerisi Kükürt Ünitesi silosunda bakım sırasında taşıyıcı bantta parlama meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli parlamanın, teknik emniyet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldığı ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA