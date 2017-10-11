Tüpraş'ta patlama meydana geldi: 2 ölü
Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde patlama meydana geldi. Yaralılar var.
- DHA
Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde depolama tankında meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Ayrıntılar birazdan....
Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde depolama tankında meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Ayrıntılar birazdan....
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