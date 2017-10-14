TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili 4 kişi tutuklandı

4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TÜPRAŞ İşletme Başmühendisi Kürşat K, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici ile taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak, montaj ustabaşı Ali Battal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

İki kişiye adli kontrol şartı

Savcılık sorgularının ardından Bedrettin Karataş, Esfet Bilici, Ali Battal ve Muhammed Hulusi Gözüak tutuklanmaları, diğer şüpheliler ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim'de bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.