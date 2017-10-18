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TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, TÜPRAŞ Rafinesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
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TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde, geçen hafta boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte bakım çalışmalarını yapan yüklenici firma çalışanları 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer, 40 yaşındaki Yusuf Kepenek, 26 yaşındaki Mehmet Karademir ve 44 yaşındaki Mehmet Dere öldü, 2 işçi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firma sahibi Bedrettin K., işletme emniyet uzmanı Esfet B., montaj ustabaşı Ali B. ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi G. tutuklandı, başmühendis Mehmet Emin T., işletme mühendisi Burak K., işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
GÖZALTINDAKİ 3 ŞÜPHELİ SERBEST
 
Devam eden soruşturma kapsamında taşeron firmanın iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ'ın saha sorumlularından oluşan toplam 3 kişi daha dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 3 şüpheli, Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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