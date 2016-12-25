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Türbenin yanındaki kepçe çalışması sırasında ortaya çıktı

Adıyaman'da, 'Yedi Kardeşler' olarak bilinen türbenin bitişiğindeki arazide iş makinesiyle yapılan çalışmada mezardaki kemikler gün yüzüne çıktı.

  • DHA
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Bir rivayet göre Putperes bir kralın inançları nedeniyle uyudukları sırada öldürüldüğü, başka bir rivayete göre ise savaş sırasında şehit düşen asker oldukları söylenen ve içerisinde 7 kardeşin mezarlarının bulunduğu Kap Cami Mahallesi'ndeki 'Yedi Kardeşler' türbesinin bitişiğinde bulunan arazide iş makinesiyle düzeltme çalışması yapıldı. İş makinesinin arazideki çalışmasında türbedeki mezarların kemikleri gün yüzüne çıktı. Açık alandaki kafatası ve kemikleri görenler, tepki gösterdi.

 Türbenin bekçiliğini yapan 78 yaşındaki Mahmut Alkayış, türbenin bulunduğu alanın arkasındaki arazinin sahibi tarafından düzeltildiğini ve bu sırada kemiklerin ortaya çıkığını söyledi. Mahmut Alkayış, türbenin onarılması gerektiğini belirterek, "Hazreti Ali döneminden beri bunlar var. Burada çalışma yapıldı, dozer geldi, kazdı iskeletler çıktı. Dozeri getirdiler burayı düzelteceklerdi, artık yanlışlıkla mı yaptı, ne yaptıysa geldim ki burayı da vurmuş. Kıbleye dönüktü kafatasından belli oluyor. Türbenin etrafının yeniden yapılması gerekiyor" dedi.

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