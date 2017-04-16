Turgutlu’nun en yaşlısı 113 yaşındaki Ayşe nine oyunu kullandı

Dünyanın 'en uzun genç kızı' oyunu kullandı

Karabük'te, 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rümeysa Gelgi, ikinci oyunu kullanmanın sevincini yaşadı.