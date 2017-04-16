Turgutlu’nun en yaşlısı 113 yaşındaki Ayşe nine oyunu kullandı
Manisa'nın Turgutlu İlçesinin en yaşlı bayanı olan 113 yaşındaki Ayşe Karabüber, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle ambulansla getirildiği Turgutlu Namık Kemal İlköğretim Okulunda oyunu kullandı.
- Muammer BAŞKAN/STAR
Sağlık Bakanlığı, referandumda sandığı gitmekte güçlük çekenlere destek verdi.
Turgutlu’nun Albayrak Mahallesi'nde oğlu Nurullah ile yaşayan 2 çocuk, 7 torun sahibi Karabüber yürümekte güçlük çektiği için, oy kullanacağı Namık Kemal İlköğretim Okulu’na Turgutlu Devlet Hastanesi evde bakım hizmeti aracıyla götürüldü.
Görenlerin maşallah dediği ve elini öptüğü Ayşe Karabüber seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Oyunu kullanan Karabüber, yine evde bakım hizmeti aracıyla evine götürüldü.
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