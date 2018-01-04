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İngiliz Financial Times Gazetesi: Turistler Türkiye'ye geri dönüyor

İngiliz Financial Times Gazetesi'nde yer alan haberde, Türkiye'de turizm sektörünün yeniden canlandığı konu alındı.

  • İHA
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İngiliz Financial Times Gazetesi'de yer alan bir haberde, Türkiye'de turizm sektörünün yeniden canlandığını açıklandı. Gazete, Batılı turistlerin çoğunlukla Türkiye yerine İspanya'yı tercih etmeye devam ettiğini belirtirken, Rus ve Ortadoğuluların Türkiye'deki boşluğu doldurduğunu bildirdi.
 
2016 yılında yaşanan saldırılar ve darbe girişimi gibi olayların turist sayısında ciddi oranda düşüşe yol açtığı belirtilirken, "Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turistle rekor kırmıştı. 2016'da bu sayı, son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona geriledi. Ancak 2017'den son veriler bu rakamın 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalması sonrası gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

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