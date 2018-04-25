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Turistlere etil alkol içireceklerdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından depoya düzenlenen baskında, 21 ton etil alkol bulundu.

  • İHA
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Turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala, ilçede kaçak içki üretimi yapılacağı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince çalışma başlatıldı.

Manavgat'ın Kumyolu mevkisinde bulunan içki deposunda etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine cumhuriyet savcılığından alınan izinle jandarma ekipleri baskın yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında, depoda 20 bin 940 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkole el konulurken, Ş.Ö. (35), K.G. (49), M.İ. (30) ve İ.B. (34) gözaltına alındı.

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