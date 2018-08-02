Turizmde asıl rekor 3. çeyrekte gelecek
İlk 6 ayda yüzde 30’luk turist artışı, sektörü sevindirdi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, asıl artışın 3. çeyrekte yaşanacağını söyledi. TÜROB Başkanı Bayındır ise kişi başına gelirdeki artışın önemli olduğunu belirtti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya,Türkiye’nin turizm gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 11,5 milyar dolara ulaşmasını ve yılın ilk altı ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 30.4’lük rekor artışla 16 milyon kişi olmasını değerlendirerek, “Asıl ciddi artışın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yaşanmasını öngörüyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan ülkemize turist gönderen ülkelerin tamamına yakın kısmında artış yaşanması” dedi.
YÜZDE 100 ARTIŞ VAR
Turizm gelirlerinde ilk yarıda yaşanan yükselişin sektör açısından oldukça sevindirici bir gelişme olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları söyledi: “Gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki yükseliş ve turizm gelirlerinde yaşanan artış, beklentilerimiz dahilinde gerçekleşiyor. Bu da doğru adımlar attığımızın bir göstergesidir. Hedefimiz olan turizm gelirinin artırılması yönündeki çalışmalarımız da meyvelerini vermeye başladı. İlk 6 aylık dönemde ana pazarımız olan Avrupa pazarlarından yüzde 40’lar seviyesinde, Güney Amerika’dan yüzde 80’ler ve Çin, Hindistan, Japonya, gibi harcama potansiyeli yüksek olan Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 100’lere varan oranda artışlar kaydedildi.”
KİŞİ BAŞI 1.000 DOLAR
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise gelen kişi sayısından daha çok elde edilen gelirin önemli olduğunu, verilerin bu anlamda olumlu geldiğini belirterek, gelecek süreçte gelirde kişi başı 1.000 dolarların yakalanması konusunda ümitli olduklarını söyledi.Turiste para harcatacak bir takım imkanların sunulması gerektiğini ifade eden Bayındır, turistlerin ülkede daha fazla vakit geçirebilmesi ve harcama yapabilmesi için eğlence mekanlarının, yiyecek-içecek mekanlarının artması ve opera, bale, müzikal gibi ses getirici etkinliklerin olması gerektiğini kaydetti.
1.5 milyon kişi tatile çıkacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Kurban Bayramı tatilini 9 güne uzatan kararı hem turizm sektörünü hem de tatilcileri sevindirdi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı’nda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesini beklediklerini bildirdi. Bağlıkaya, “Kurban Bayramı’nda yurt dışı turlarında geçen yıla göre genel olarak yüzde 35 civarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Gliyoruz” dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise “Bayram döneminde otellerdeki doluluk oranları yüzde 100 olacaktır” dedi. Öte yandan ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, önceki yıllarda bayram tatillerinin hep 3-5 gün, bir hafta kalaya kadar ilan edilmezken, bu yıl 20 gün önceden ilan edilmesinin daha erken planlama yapılması için sektör adına olumlu olduğunu da kaydetti.
ANTALYA HAVALİMANI’NA SAATTE 18 UÇAK
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yapılan hesaplamaya göre, Antalya Havalimanı’na 1-30 Temmuz 2018 tarihlerinde 2 bin 340’ı iç hatlara, 10 bin 870’i de dış hatlara olmak üzere toplam 13 bin 210 uçak geldi. Havalimanına gelen uçakların yüzde 82,3’ünü dış hatlara gelen uçaklar oluştururken, iç ve dış hatlara saatte 18,3 uçak iniş yaptı.Öte yandan dış hatlardan kente gelen ziyaretçi sayısı 1-30 Temmuz tarihlerinde 2 milyon 103 bin 748 olarak hesaplandı. 1 Ocak-30 Temmuz tarihlerinde ise dış hatlardan Antalya’ya giriş yapan ziyaretçi sayısı 6 milyon 736 bin 520 oldu.Temmuzda iç hatlardan 2 bin 359, dış hatlardan da 10 bin 857 uçak havalandı.
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