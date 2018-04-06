Türk askeri heyeti yeni kontrol noktaları için Hama'nın kuzeyinde
Türk askeri heyeti, 12 araçtan oluşan bir konvoyla yeni gözlem noktaları oluşturmak için Hama'nın kuzey bölgelerine gitti.
- İHA
Türk askeri heyeti, 12 araçtan oluşan bir konvoyla Türkiye - Suriye sınırında bulunan Kafr Lusin köyünden Suriye'ye girerek keşif görevine başladı. Heyetin Astana anlaşması uyarınca yeni gözlem noktaları kurmak için Hama'ya bağlı Han Şeyhun, Murak, Lahaya, Kafr Zita, Al Sayyat bölgelerine gideceği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.